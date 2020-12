Le vacanze di Natale sono finalmente arrivate! Forse quest’anno non sarà un Natale come gli altri, lo faremo chiusi in casa e dovremo fare molti sacrifici. È una situazione difficile ma temporanea e, per consolarci, possiamo ingannare il tempo recuperando delle interessanti serie Netflix. Ad esempio Sex Education, After Life o Peaky Blinders. Vediamo quando arriveranno le nuova puntate.

Sex Education, After Life e Peaky Blinders, le nuove stagioni su Netflix

After Life è una serie scritta, diretta e interpretata da Ricky Gervais. Un uomo si trova a vivere il lutto per la perdita prematura della moglie e vive una profonda depressione da cui scaturisce un totale cambio di atteggiamento verso la vita.. La seconda stagione è stata pubblicata su Netflix durante la quarantena, nel mese di aprile. È troppo presto quindi per sapere quando una terza stagione sarà disponibile, benché sia stata già ufficialmente rinnovata. Non la vedremo comunque prima della metà del 2021.

Sex Education è invece una serie Comedy, o meglio dramedy. Otis è un liceale figlio di una sessuologa, con un innato dono: è in grado di guidare i propri compagni, con i giusti consigli, a risolvere i propri sessuali. Decide quindi insieme a Maeve, una sua compagna, di costruirci un business. Sono uscite due stagioni e la terza è già in arrivo. Purtroppo a causa del Covid non si sa quando sarà possibile vederla. Anche questa con alta probabilità, il prossimo anno.

Peaky Blinders invece, di produzione a sua volta britannica, è una serie crime ambientata negli anni 30 e che ripercorre le vicende dell’anonima gang criminale, capeggiata da Tommy Shelby (Cillian Murphy). La serie ha avuto un successo immenso ed è attualmente arrivata a 5 stagioni. Tuttavia, la sesta si trova attualmente in produzione ed una settima stagione è già stata confermata. Tra le 3 serie città di oggi, Questa è indubbiamente la più attesa, in questo momento.