La Casa di Carta è ormai un successo di dimensioni mondiali e tutti i fan sono in trepidante attesa della stagione 5. La serie di origini spagnole acquisita da Netflix ha letteralmente fatto il botto nel corso delle quattro stagioni fino ad oggi pubblicate; situazione simile a quella che si sta riproponendo per quella che dovrebbe essere la conclusione della serie ad oggi più amata dal pubblico del servizio di streaming.

Le riprese sono attualmente in corso e, soprattutto, sono avvolte da uno spesso strato di segretezza per evitare la fuga di notizie e spoiler che potrebbero rovinare il finale a tutti i fan. Malgrado le precauzioni però non sempre tutto va per il meglio e a volte basta una svista per causare un danno.

La Casa di Carta 5: il pancione dell’ispettore Sierra

***SPOILER ALERT***

Questa volta a mettersi nei guai è stata Naiwa Nimri, il volto dell’ispettore Alicia Sierra. Come i fan de La Casa di Carta sapranno il personaggio conduce le indagini portando avanti una gravidanza. Proprio partendo da ciò che quel che successo potrebbe essere considerato uno spoiler. Durante una diretta Instagram la donna infatti, probabilmente in una pausa tra una ripresa e l’altra, ha iniziato una diretta con ancora in dosso il costume di scena.

Quel che tutti hanno subito notato è proprio l’assenza del pancione, dettaglio non trascurabile. Ad aumentare la curiosità anche le parole della donna che, evidentemente resasi conto di aver mostrato troppo, prima cerca di nascondersi fuori dall’inquadratura e poi esclama: “Mi ero dimenticata. Cavolo, non ci avevo pensato“.