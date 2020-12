A partire da domenica 17 gennaio 2021 l’operatore virtuale Digi Mobil cambierà la propria rete di appoggio, da Tim a Vodafone Italia. La notizia è stata confermata dall’azienda stessa.

I già clienti Digi Mobil in queste ore stanno ricevendo una comunicazione via SMS da parte del Servizio Clienti 4077. Vodafone si è aggiudicata un nuovo contratto di forniture per il servizio mobile di Digi Mobil, sia per le nuove attivazioni che per i già clienti Full MVNO. Ecco maggiori dettagli.

A gennaio 2021 Digi Mobil cambierà la propria rete di appoggio da Tim a Vodafone

Il passaggio alla rete di appoggio da Tim a Vodafone non comporterà il cambio delle SIM per i già clienti poiché Digi Mobil è un operatore virtuale di tipo Full MVNO. Ecco un esempio di SMS che stanno ricevendo i clienti in queste ore: “Per garantirti offerte migliori e ancora più vantaggi in #stileDigi, a partire dal 17 Gennaio 2021 la nuova rete di appoggio in Italia per i servizi Digi sarà Vodafone“.

L’intero processo di migrazione da TIM verso Vodafone sarà effettuato gradualmente dal 17 Gennaio 2021 ed in automatico su tutti i clienti Digi Mobil e non comporterà la sostituzione dell’attuale SIM. Digi Mobil, lo scorso 10 Dicembre 2020 l’operatore ha festeggiato i 10 anni di attività in Italia.

Dragos Chivu, Amministratore Delegato di Digi Italy per l’occasione aveva dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del percorso fatto in Italia. Risultati ottenuti attraverso attività di continuo miglioramento che si traducono in nuove offerte e servizi sempre più su misura del cliente. Il nostro obiettivo è quello di incrementare la presenza sul territorio italiano rafforzando e consolidando il rapporto di totale fiducia con la clientela, con lo stesso impegno e passione di sempre e con lo stile che ci contraddistingue“.