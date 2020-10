Nella mattinata di ieri, martedì 29 settembre 2020, l’operatore virtuale di telefonia mobile Digi Mobil FULL MVNO ha informato i propri clienti di un temporaneo disservizio della rete mobile.

Vi ricordo che l’operatore rumeno di proprietà del Gruppo RCS & RDS, è a sua volta attivo nei mercati di Romania, Ungheria, Spagna e Italia. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul problema che ha colpito i suoi utenti.

Digi Mobil comunica ai propri clienti la presenza di un disservizio sulla rete

L’operatore ha pubblicato un post social sulla pagina Facebook ufficiale, in cui si legge: “Gentile Cliente Digi, ti informiamo che si è verificato un disservizio temporaneo sulla rete mobile Digi! I nostri tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio! Il team Digi“.

L’avviso è stato inserito anche sul sito ufficiale Digi Mobil su un banner nero presente in homepage. Pur avendo ufficializzato il malfunzionamento della rete, però, l’operatore virtuale, attivo su rete Tim, non ha specificato le possibili cause del disservizio. Per quanto riguarda il mercato italiano, secondo quanto riportato da Digi Mobil, l’operatore ha registrato 245000 clienti al 30 Giugno 2020, in crescita rispetto ai 213000 dello stesso periodo dell’anno scorso.

Fortunatamente, nel primo pomeriggio ha comunicato su Facebook e sul suo sito ufficiale che sono stati risolti i problemi di rete e che è stata ripristinata la piena operatività. Di conseguenza non dovrebbero esserci più problemi nei prossimi giorni, almeno è quello che ci speriamo. Nonostante questi siano stati risolti l’operatore non ha comunicato l’origine del problema. Per scoprire tutte le offerte che propone, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore, sicuramente troverete un’offerta che fa per voi.