Trony: che offerte, nuovo volantino con tanti smartphone scontatissimi

Trony le sta provando davvero tutte pur di cercare di convincere gli utenti ad acquistare in negozio, fino al 24 dicembre l’azienda ha infatti attivato sconti del 50%, in modo da avere la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni singola compravendita effettivamente completata.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo, è bene non dimenticarlo, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Coloro che ne vorranno approfittare dovranno recarsi fisicamente in negozio, in modo da avere la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi bassi, senza rinunciare alla qualità generale.

Trony: questi sono gli sconti più pazzi della settimana

Con Trony gli utenti possono decidere di accedere allo sconto del 50% sul secondo acquisto, una promozione apprezzatissima in passato, ma oggi proposta in veste completamente differente. Infatti il consumatore dovrà limitare la propria scelta, esclusivamente ad una ristretta cerchia di prodotti, non potrà in nessun modo spaziare nell’intero ecosistema aziendale.

Dopo averne scelti un paio, solo tra i preselezionati, è previsto in cassa uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, ricordando che comunque non sarà possibile scegliere su quale dispositivo applicare la riduzione, ma sarà sempre applicato sul modello che presenta il prezzo di listino inferiore.

Il volantino Trony è attivo fino al 24 dicembre in ogni singolo punto vendita, senza distinzioni o limitazioni particolari. I dettagli sono disponibili direttamente nelle pagine seguenti del volantino.