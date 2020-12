Carrefour strizza l’occhio ai tantissimi utenti ormai pronti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo difatti a garantire un volantino che non disdegna i top di gamma, ma che punta principalmente alla pancia dell’ardito risparmiatore pronto all’acquisto.

In tutti i negozi fisici sparsi per il territorio, attenzione non sul sito ufficiale dell’azienda, sarà possibile approfittare di un volantino che riesce ancora una volta a sorprendere per gli ottimi prezzi bassi applicati da Carrefour. I singoli prodotti proposti sono con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Le offerte Amazon sono senza precedenti, iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere codici sconto gratis.

Carrefour: tutte le offerte attive nel periodo

L’occhio di Carrefour è caduto inizialmente sui prodotti marchiati Apple, in particolare sul modello del 2019, quale è l’iPhone 11, oggi deprezzato a causa della presenza sul mercato del nuovo iPhone 12. La versione da 64GB di memoria interna, sarà acquistabile con un esborso finale di 699 euro.

Le alternative legate al mondo Android sono tutte rappresentate da prodotti relativamente economici, infatti i prezzi non superano i 400 euro, e riguardano Oppo A9 2020, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A71, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41 o Galaxy A20s.

Chiaramente, per cercare di garantire la maggiore completezza possibile, il volantino Carrefour si estende anche verso altre categorie merceologiche, come i notebook o i televisori, per finire con alcuni interessanti elettrodomestici. La campagna la potete visionare direttamente nell’articolo, per scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi di vendita.