Gli utenti che da tempo vogliono acquistare da Trony appaiono davvero entusiasti di avere la possibilità di mettere le mani su una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, nel momento attuale è infatti la più diversa da quanto le aziende del settore sono in grado di offrire.

Non è innovativa o inedita, parliamo infatti del solito sconto del 50% sul secondo acquisto, già visto ed apprezzato anche in passato, ma è comunque un ottimo punto di partenza per garantire un risparmio senza precedenti. L’utente non deve fare altro che recarsi in uno dei tantissimi negozi sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Trony: queste sono le offerte attive nel periodo

Lo sconto del 50% viene promesso sull’acquisto di due dispositivi, ma l’utente non potrà spaziare nell’intero catalogo dell’azienda, dovendo infatti affidarsi esclusivamente ai prodotti effettivamente selezionati dalla stessa.

Dopo averne aggiunti almeno un paio, sarà possibile godere di una riduzione immediata pari al 50% del valore del meno caro della coppia. Prestate attenzione, non sarà possibile applicarla al modello che più si desidera, ma sarà necessario attenersi a questo schema per ottenere il risparmio prestabilito.

Il volantino Trony riesce comunque a soddisfare ampiamente le richieste dei consumatori, arrivando a proporre svariate alternative e possibilità di scelta. Coloro che vorranno avvicinarsi alla campagna, potranno comunque decidere di aprire le pagine che trovate nell’articolo, in modo da scoprire ogni singolo prezzo.