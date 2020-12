Iliad ha inaugurato ieri, 18 Dicembre 2020, il suo nuovo Iliad Store a Roma, al Centro Commerciale Euroma2. Il nuovo Store si aggiunge agli altri già presenti nella Capitale.

Il diciottesimo punto vendita di Iliad Italia aperto quest’oggi si trova al Centro Commerciale Euroma2, situato appunto nel quartiere dell’Eur di Roma, in Viale dell’Oceano Pacifico, numero 83. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad inaugura un nuovo Store nella Capitale italiana

Come per tutti gli altri Store, anche il nuovo punto vendita a Roma in questo periodo risulta allestito nel rispetto di tutti i i protocolli di sicurezza sanitari previsti dalle attuali normative contro il Coronavirus, per clienti e dipendenti. Non si tratta del primo Iliad Store a Roma, infatti la Capitale disponeva già di tre altri Store in cui i clienti potevano recarsi per attivare una SIM dell’operatore.

Nel dettaglio, i tre punti vendita sono siti in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est e la Galleria Commerciale Auchan Porta di Roma. A questi, si aggiungono anche i vari Iliad Corner disponibili in tutta la città e gli Iliad Point, tramite la recente partnership con Snaipay, in cui è possibile acquistare una SIM anche in contanti.

Inoltre, le Simbox Iliad sono installate anche presso alcuni punti P.Stop presenti a Roma, delle aree che fungono da infopoint, dispenser d’acqua e bagni pubblici, con WiFi aperto e gratuito, volute dalla Capitale per accogliere i cittadini e i turisti. Nel complesso, con l’apertura del nuovo Iliad Store di Roma, Iliad ha raggiunto il traguardo di 18 punti vendita presenti in Italia.