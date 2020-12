Google Maps sta introducendo il proprio feed di notizie. Tecnicamente, Google chiama la sua nuova funzionalità “Feed della community“, poiché include post da un’area locale. Tuttavia, è organizzato come qualsiasi altro feed di notizie: un feed scorrevole verticalmente con post a cui puoi mettere “Mi piace” toccando una piccola icona del pollice in su.

Le novità sulla funzionalità di Google Maps

Il feed, che si trova nella scheda Esplora dell’app Google Maps, è progettato per facilitare la ricerca delle notizie, degli aggiornamenti e dei consigli più recenti da fonti locali attendibili. Ciò include i post che i proprietari di attività commerciali creano utilizzando Google My Business per avvisare i clienti di nuove offerte, aggiornamenti di menu e altre offerte. Al momento del lancio, Google afferma che l’attenzione sarà focalizzata sull’evidenziazione dei post delle aziende di alimenti e bevande.

Ora, questo stesso tipo di post verrà mostrato anche a quegli utenti di Google Maps che non hanno compiuto il passo aggiuntivo di seguire una particolare attività. Questa maggiore esposizione ha influito sulle visualizzazioni dei post, afferma Google. Nei primi test di Community Feed prima del suo lancio pubblico, Google ha scoperto che i post delle aziende hanno registrato più del doppio del numero di visualizzazioni rispetto a prima che il feed esistesse.

Oltre ai post delle aziende, il nuovo feed della community includerà i contenuti pubblicati dagli utenti Google che segui e le recensioni recenti delle Guide locali di Google, il programma di volontariato in cui gli utenti condividono le loro conoscenze sui luoghi locali per guadagnare vantaggi, come il profilo badge, accesso anticipato alle funzioni di Google e altro ancora. Alcuni editori parteciperanno anche al feed della community, tra cui The Infatuation e altre fonti di notizie da Google News, se pertinenti.