Da diverso tempo, ormai, milioni di persone in tutto il mondo cercano una risposta definitiva alla seguente domanda: Diesel oppure Elettrico? Le differenze tra i due propulsori sono evidenti e molteplici ma, in termini di eco-sostenibilità, la situazione non è ancora abbastanza chiara. Nonostante l’Elettrico rappresenti in assoluto il futuro green del settore automobilistico, in realtà molteplici automobilisti hanno ancora dei forti dubbi a riguardo. Al fine di chiarire definitivamente la questione, di recente un noto istituto Tedesco ha deciso di effettuare delle indagini mirate a riguardo. Scopriamo quindi seguito quanto rilevato.

Diesel oppure Elettrico: ecco la scelta eco-sostenibile che aiuta il pianeta

Gli ultimi anni sono stati estremamente difficili per gli automobilisti in possesso di un veicolo con motore Diesel. A causa dei molteplici blocchi della circolazione, imposti dai vari paesi Europei al fine di ripulire l’aria che respiriamo, questi ultimi sono stati costretti a restare a casa per giorni e giorni.

Con l’obiettivo di chiarire definitivamente la seguente questione, di recente il noto istituto Ces-Info di Monaco di Baviera ha avviato alcune indagini avanzate al fine di testare i livelli di emissione di una Tesla Model 3 e di una Mercedes C220d. Secondo quanto emerso dal rapporto, sono stati rilevati i seguenti livelli di CO2:

il modello Elettrico produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

per chilometro. il modello tedesco produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

E’ chiaro a tutti che l’Elettrico rappresenti in maniera assoluta il futuro del mondo automobilistico. Ciononostante, però, a quanto pare quest’ultimo ha ancora molta strada da fare.