Sono tantissimi i fan di tutto il mondo che attendono l’uscita del “La casa di Carta 5” quella che dovrebbe essere l’ultima puntata. Il successo della serie Netflix ha portato l’hype per l’ultima stagione a livelli incredibili visti anche i milioni di spettatori in attesa di scoprire le sorti della banda. Malgrado la grande attesa i lavori procedono in gran segretezza e non si sa ancora praticante nulla su quello che vedremo il giorno dell’uscita.

Al di la di qualche foto rubata dai primi giorni di riprese e dell’annuncio di due new entry nel cast tutta la produzione è avvolta dal più stretto riserbo. Ecco però che dai Social arriva quello che potrebbe essere un gigantesco spoiler su quello che ci attende.

La Casa di Carta 5: la gravidanza di Alicia Sierra

Tutto nasce da una diretta Instagram di Najwa Nimri, l’attrice che interpreta il personaggio di Alicia Sierra. Come tutti i fan dello show Netflix sanno, la donna guida le indagini malgrado il suo stato interessante; lo spoiler riguarda proprio il pancione del personaggio. Durante la diretta infatti l’attrice, in abiti di scena, si mostra senza la solita protesi che ne simula la gravidanza.

Certo, potrebbe trattarsi di un caso, ma ad aumentare le chicchere sull’accaduto ci ha pensato lo stesso atteggiamento della donna. La Nimri infatti, resasi conto di aver, probabilmente, mostro troppo, cerca di nascondere immediatamente l’assenza del pancione; il tutto viene poi seguito dall’esclamazione della donna: “Mi ero dimentica. Cavolo, non ci avevo pensato“. A questo punto non resta che attendere il 12 febbraio per scoprire la sorte che toccherà all’ispettrice e al suo bambino.