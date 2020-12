Sorprese fantastiche attendono gli utenti con il volantino Esselunga intitolato Speciale Multimediale, al suo interno sarà difatti possibile trovare un insieme di prodotti e di sconti mai visti prima, con prezzi che raggiungono quasi i minimi storici.

Il risparmio è garantito, ma solo nei vari punti vendita Esselunga disponibili sul territorio, non dovete dimenticare infatti che gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito ufficiale, come sempre accade per l’azienda in questione. La validità della campagna corrente è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo un esaurimento anticipato delle scorte.

Esselunga: ecco quali sono i nuovi prodotti scontati

I nuovi prodotti che Esselunga ha pensato di scontare sono davvero molto interessanti, ed appartengono allo stesso modo alla fascia alta del mercato della telefonia mobile. In particolare gli utenti si ritroveranno a poter mettere le mani su Samsung Galaxy S20 FE o Apple iPhone 11, pagandoli all’incirca la stessa identica cifra.

Il modello dell’azienda sudcoreana, è appena comparso sul mercato nazionale, in risposta alle tantissime richieste dei consumatori italiani, pronti a spendere cifre importanti per un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865. La richiesta attuale non è particolarmente elevata, data la corrispondenza con 549 euro.

Discorso diverso per l’iPhone 11, un modello in vendita da più di un anno, e superato nel contempo dal nuovo iPhone 12. Al momento attuale sono necessari 598 euro per l’acquisto della versione da 64GB di memoria interna, e no brand.

Chiaramente il volantino Esselunga riserva anche altri sconti importanti, per scoprirli aprite le pagine che trovate qui sotto.