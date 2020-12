Le offerte di Natale di Expert nascondono prezzi davvero insensati, tantissimi sconti che riescono a superare le richieste dei consumatori, riuscendo a soddisfare anche i più esigenti con sconti mai visti prima, nonché disponibili pressoché ovunque sul territorio.

Il volantino expert nasce per soddisfare ognuno di noi, di conseguenza l’acquisto sarà possibile direttamente nei punti vendita in Italia, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda. L’accesso sarà immediato, però bisognerà prestare attenzione alle spese di spedizione, saranno sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo, indipendentemente dal livello raggiunto.

Expert: grandi sconti per tutti i gusti

Gli sconti di Expert raccolgono una miriade di occasioni da non lasciarsi sfuggire, infatti sono disponibili tantissimi top di gamma assoluti, a prezzi decisamente più bassi del normale. I migliori sono Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Oppo Reno 4, iPhone 12 Mini, Apple iPhone Se 2020, Samsung Galaxy S20+ o similari, tutti con prezzi che oscillano tra 1299 e 549 euro.

Se interessati invece a modelli relativamente economici, non possono mancare soluzioni del calibro di Galaxy A71, Galaxy Note 10 Lite o Galaxy A20e, i cui prezzi non supereranno i 400 euro previsti per il Note 10 Lite.

Ogni singolo prodotto incluso nel volantino Expert è da considerarsi disponibile in versione completamente sbrandizzata, e con garanzia di 2 anni, salvo indicazione differente. Per godere di altri sconti, dovete collegarvi alle pagine che trovate sul sito ufficiale, potrete anche scoprire i migliori prodotti in promozioni e risparmiare più del previsto.