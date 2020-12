WhatsApp: molti utenti entrano senza ultimo accesso con un nuovo trucco

A tutti sono chiari i vari escamotage che si possono utilizzare su WhatsApp per aggirare diversi controlli e limiti imposti dall’applicazione. Ovviamente in tanti tentano sempre strade straordinarie, uscendo fuori da quella che è la giurisdizione del colosso della messaggistica. Ciò significa che proprio fuori da WhatsApp esistono soluzioni molto interessanti che possono essere collegate proprio alla nota applicazione.

Molti utenti da sempre studiano un metodo per passare in osservati nella chat, non figurando online e soprattutto non lasciando traccia del proprio ultimo accesso. Stando a quanto riportato anche in questo caso sarebbe stata trovata un’applicazione in grado di accontentare tutti. Ciò che gli utenti WhatsApp vogliono è quindi un livello ancora più alto di privacy che può arrivare grazie alla presenza di un’applicazione molto particolare.

WhatsApp: con questa nuova applicazione gli utenti possono essere letteralmente invisibili all’interno della chat

Da diversi giorni non si discute d’altra sul web: sarebbe venuta fuori una nuova soluzione per evitare di risultare online su WhatsApp. Ovviamente da tutto ciò non deriva solo l’invisibilità al momento, ma anche la non registrazione del vostro ultimo accesso.

L’app in questione prende il nome di Unseen, la quale già dal nome rende bene l’idea di ciò che è in grado di fare. In poche parole potrete leggere ugualmente tutti i messaggi che vi arrivano su WhatsApp ma tramite questa che è una piattaforma esterna. Così facendo dunque sarete al corrente di tutto ciò che riguarda la vostra chat personale, senza ovviamente risultare online e senza aggiornare l’ultimo accesso.