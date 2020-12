Tim vi regala Google Nest Mini con alcune offerte Super

Da qualche giorno è nuovamente disponibile per i clienti TIM, la promozione attraverso la quale si può ottenere Google Nest Mini in omaggio con un’offerta di rete fissa TIM Super, attivata entro oggi 15 dicembre 2020.

L’iniziativa, denominata “Google Nest Mini in premio con TIM” e già proposta qualche giorno fa dall’operatore ex monopolista, si rivolge a tutti i nuovi e già clienti TIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim continua a regalare Google Nest Mini

Nello specifico, hanno diritto a ricevere il Google Nest Mini gratuito i soli clienti che, in occasione delle giornate di ieri ed domani, 14 e 15 Dicembre 2020, attivano le seguenti offerte di telefonia fissa: TIM Super Fibra (FTTH), TIM Super Mega (FTTC), TIM Super Fibra Wi-Fi Special (FTTH) e TIM Super Mega Wi-Fi Special (FTTC), con prezzi a partire da 29,90 euro al mese, rispettando però alcune condizioni.

Ai fini di una valida partecipazione a “Google Nest Mini in premio con TIM”, è necessario sottoscrivere le offerte, solo in copertura Fibra FTTH e Misto Fibra Rame FTTC, che con l’attuale promo si compongono di internet illimitato con massima velocità gratuita inclusa e chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali e mobili nazionali di alcuni operatori senza costi aggiuntivi (invece di 5 euro al mese) per i primi 48 mesi.

In più, sono inclusi la versione “base” di TIMVISION e il modem TIM (fra cui il TIM Hub+ con Wi-Fi 6 per FTTH) a 5 euro al mese per 48 mesi (opzione attiva di default, salvo diversa indicazione). Inoltre, le sopracitate versioni Super Wi-Fi comprendono pure l’opzione aggiuntiva Wi-Fi e Sicurezza a 6 euro al mese, che permette di godere della rete Wi-Fi di casa certificata dai tecnici TIM e Safe Web Plus.