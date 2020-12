TIM: Google Nest Mini in regalo con le offerte in Fibra FTTH e FTTC

TIM ha dato il via ad una speciale iniziativa che coinvolge solamente i nuovi clienti che attiveranno alcune delle offerte di rete fissa della gamma TIM Super. Ma la vera sorpresa è nascosta in Google Nest Mini. Questa verrà data in regalo con le promo del mese, e prende il nome di “Google Nest Mini in premio con TIM”.

Ovviamente c’è un “ma” e consiste nell’aderimento alle offerte denominate TIM Super Fibra (FTTH), Super Mega (FTTC), Super Fibra Wi-Fi Special (FTTH) e Super Mega Wi-Fi Special (FTTC), con prezzi a partire da 29,90 euro al mese. Che significa?

TIM: alla scoperta di Super Fibra, Super Mega, Super Fibra Wi-Fi Special e Super Mega Wi-Fi Special

Grazie alla speciale promozione del momento (solo in copertura Fibra FTTH e Misto Fibra Rame FTTC) si ha accesso a internet illimitato con massima velocità gratuita inclusa, chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali e mobili nazionali di alcuni operatori senza costi aggiuntivi (invece di 5 euro al mese) per i primi 48 mesi. Vi è incluso anche il modem TIM a 5 euro al mese per 48 mesi e TIMVISION versione “base” incluso.

Per le versioni Super Wi-Fi è compresa anche l’opzione aggiuntiva Wi-Fi e Sicurezza a 6 euro al mese. A tutto ciò verrà aggiunto lo speciale Google Nest Mini per ogni offerta promozionata durante il periodo di validità dell’iniziativa.

Va ricordato che i già clienti TIM titolari di almeno un’utenza telefonica attiva, in caso di ritardo nel pagamento non potranno partecipare all’operazione a premi, fino a quando non sarà saldato il tutto, fermo restando di dover avallare una nuova linea entro la fine prevista dall’iniziativa.