In questo periodo segnato pesantemente dall’emergenza Coronavirus, il popolo italiano sta ovviamente vivendo un momento delicato oltre che dal punto di vista sanitario, anche da quello economico, i Governi infatti, bloccando per ragioni di prevenzione le varie attività che prevedevano rapporti umani troppo ravvicinati, hanno assestato un duro colpo alla piccola economia, la quale si è trovata improvvisamente senza la base fondante della loro vita, il lavoro.

Ovviamente in questo contesto il Governo italiano ha varato numerose manovre atte a ristorare i cittadini, mentalmente ed economicamente stremati dalla pandemia, cercando di offrire un periodo di sollievo fiscale per consentire a tutti di superare la crisi con sempre un pasto caldo pronto in tavola.

Il maxi condono

In mezzo alle varie proposte, ha riscosso grande successo fino all’approvazione, proprio il Maxi condono fiscale, il quale ha visto arrivare consensi da ogni dove, perfino dall’Agenzia delle Entrate stessa, la quale ha ritenuto tale manovra utile a snellire pratiche ormai alienate in lentezze burocratiche ritenute irrecuperabili.

Ebbene con l’ultima approvazione il condono è realtà, tutte i debiti, multe o cartelle rimediate nell’arco di tempo dal 2000 al 2010, verranno ufficialmente cancellati, esse però, non dovranno superare l’ammontare di mille euro, altrimenti dovranno essere ugualmente corrisposte.

Che dire, si tratta certamente di un’ottima notizia per molti contribuenti, magari trovatisi a dover pagare tasse davvero insostenibili con l’aggravante di multe o more sui pagamenti, ovviamente ciò non è sinonimo di un annullamento completo dei debiti, però è comunque uno snellimento non indifferente che non potrà certamente nuocere alle finanze popolari.