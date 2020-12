Google: tantissimi servizi del colosso in down, ecco il motivo

Google down, o meglio, tanti servizi legati a Google non funzionano. Nelle ultime ore abbiamo riscontrato problemi a YouTube, Gmail, alla suite Google e persino a Google Home.

Le prime segnalazioni sono arrivate proprio ieri e sono continuate per tutta la notte. Provando a collegarsi a YouTube da Browser c’è il messaggio “Something went wrong…”. Ecco i dettagli.

Servizi Google in down, ecco cosa è successo

Dall’app mobile invece il messaggio è “Si è verificato un problema con il server [503″]. Collegandosi a Gmail invece si riscontra questo messaggio “502. That’s an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds. That’s all we know“. Per il momento il motore di ricerca sembra funzionare, ma ogni tanto sembrano esserci dei disservizi anche nel suo utilizzo.

Il down di Google di ieri 14 dicembre 2020 non è relativo solo all’Italia. Tanti paesi del mondo stanno confermando disservizi. Vi terremo aggiornati a riguardo. Tra i servizi che sembrano funzionare ci sono Google Maps, Google Translate e Google News. Quelli invece irraggiungibili o inutilizzabili sono Gmail, YouTube, Google Drive, Calendar, Meet, Play Store (da web) e Google Home.

Fortunatamente alle 14.30 circa di ieri i disservizi sembravano terminati ma nell’arco di tutta la giornata YouTube sembrava funzionare, ma ci sono stati ancora disservizi legati a Gmail. Attualmente il colosso non ha ancora dichiarato nulla sui disservizi in questione, non ci resta che attendere ancora per scoprire se deciderà di rilasciare qualche comunicato o meno sull’accaduto. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena scopriremo qualcosa in più.