Il tema predominante di tutto questo 2020 non poteva essere la pandemia da coronavirus, la quale sia a livello nazionale che globale ha messo a dura prova tutti i Paesi. L’emergenza ha avuto dei risvolti estremamente negativi soprattutto in campo economico, dove molti Stati si sono trovati davvero in ginocchio.

Chiaramente, in questa categoria rientra sicuramente l’Italia, dove, dopo tutto questo periodo, c’è una grossa crisi economica. Il tutto nato dal lockdown forzato che c’è stato a marzo e aprile dove si è cercato di limitare quanto più possibile i contagi, ma che poi si è rivelato solo una misura momentanea. Per ovvi motivi, dopo la chiusura totale imposta dal Governo di tutte le attività, lo Stato ha avviato delle manovre che sono servite a dare una boccata d’ossigeno a tutto il popolo, stremato dall’emergenza.

Tassa patrimoniale: ci sarà un possibile ritorno?

Lo Stato ha aiutato i cittadini, elargendo molte risorse atte a mantenere il popolo in uno stato di sicurezza. Inoltre, dopo aver offerto un periodo di pace fiscale, facendo sì che non si andasse ad intaccare ancora di più le finanze delle persone, il Governo deve ora pensare a come deve far rientrare le risorse.

Di fatto, pare che nell’ultimo periodo, all’interno del Governo, stava circolando sempre di più la voce di una possibile introduzione di una tassa Patrimoniale, la quale prende questo nome proprio perché andrebbe ad intaccare il patrimonio dei contribuenti.

Molte persone si sono spaventate da questa possibile misura, la quale era sì mirata ad appianare le varie differenze economiche tra i cittadini, ma che è comunque alla lunga inefficace e ingiusta. Fortunatamente, proprio il presidente Conte è intervenuto sulla questione, dicendo che la tassa Patrimoniale non si farà, in quanto potrebbe portare alcuni contribuenti a delocalizzare i propri averi in altri Stati. Ovviamente, lo scopo del Governo è ben altro, ossia quello di attirare nuovi contribuenti.