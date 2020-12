Come molti ben sanno, le app fanno parte della nostra vita quotidiana e ci aiutano costantemente per eventi speciali, com’è questo Natale 2020 che sta per arrivare. Ci sono davvero delle app perfette da scaricare per fare la lista dei regali, tenere traccia di quelli già comprati e quelli che dobbiamo ancora acquistare, in modo tale da non dimenticare nessun familiare o amico.

Ci sono anche altre app, come quelle per la cucina che fanno dei video tutorial molto interessanti. Mentre, per chi adora il tema natalizio, ci sono delle altre app che ci consentiranno di inviare messaggi del tutto personalizzati agli amici a tema. Dunque, Scopriamo di seguito le 5 migliori app natalizie sia per iOS che per Android.

App natalizie: ecco le 5 migliori app da scaricare

Christmas Gift List: la tua lista regali di Natale

L’app Christmas Gift List è davvero ideale per lo shopping natalizio, essendo che permette di impostare un budget da non sforare e di creare collegamenti diretti con le principali app di e-commerce. La suddetta app è disponibile sul Google Play Store e su App Store.

Canti natalizi e conto alla rovescia

Vuoi entrare subito nell’atmosfera natalizia? Queste app saranno ottime per te. Esistono infatti tante app che permettono di applicare al proprio telefono dei wallpaper a tema natalizio per il countdown fino al giorno di Natale. Qui per scaricarle sul Play Store e qui sull’App Store.

Suonerie di Natale

Le suonerie a tema natalizio non possono di certo mancare all’appello. Per far sì che ci sia la giusta atmosfera natalizia e goderci lo spirito della festa, ci sono queste app sia per Android che per iOS. 50 suonerie gratuite applicabili anche a notifiche SMS o sveglie. Dal Play Store si può scaricare l’app Suonerie di Natale, invece dall’App Store si chiama Suonerie ed SMS natalizi.

Sfondo animato dell’albero di Natale

Se amate l’albero di Natale non potrete fare a meno della versione digitale per smartphone. Ecco uno sfondo animato dell’albero di Natale con le luci che pulsano, proprio come le luci natalizie! In più, la neve che scende che ricrea tutte le emozioni di questa speciale festa. Scarica l’app per Android qui e per iOS qui.

Una chiamata con Babbo Natale

Per chi ha i bambini in casa quest’app può essere molto divertente. La suddetta infatti consente di simulare una telefonata con Babbo Natale, che si può definire il vero protagonista di questa speciale festa. Quindi, i bambini potranno divertirsi parlando con Babbo Natale ma non solo, potranno anche scrivere lettere, ascoltare canzoni e divertirsi con mini giochi a tema natalizio. L’app si chiama Babbo Natale Parlante ed è disponibile sul Google Play Store e su iOS.