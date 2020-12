Anche quest anno Dicembre si mostra essere un mese all’insegna delle offerte dal punto di vista della telefonia mobile, anche Vodafone ovviamente vuole partecipare alla competizione per accaparrarsi quanti più clienti possibili, vediamo nel dettaglio le offerte di passaggio all’operatore rosso presentate per questo mese.

Offerte Infinito, Giga Speed e Special Minuti

Vodafone Happy Christmas: Infinito Xmas

Si tratta di un piano che aggiungerà a quello già presente minuti, SMS e Giga illimitati senza però aggiungere costi aggiuntivi, esso si disattiverà però due mesi dopo la richiesta di attivazione, insomma una sorta di regalo per farvi passare le vacanze natalizie sempre connessi con tutti.

Infinito, Infinito Gold e Infinito Black Edition

Infinito: include minuti, SMS e giga senza limiti, 1000 minuti extra UE, 1 giga di Roaming extra UE ad un costo di 24,99 euro al mese con Smart Pay.

include minuti, SMS e giga senza limiti, 1000 minuti extra UE, 1 giga di Roaming extra UE ad un costo di al mese con Smart Pay. Infinito Gold Edition: resta invariato quanto visto sopra ma aumentano i giga di Roaming extra UE che salgono a 2 e la velocità 5G che sale a 10 mbps, ad un costo di 29,99 euro al mese con Smart Pay.

resta invariato quanto visto sopra ma aumentano i giga di Roaming extra UE che salgono a 2 e la velocità 5G che sale a 10 mbps, ad un costo di al mese con Smart Pay. Infinito Black Edition: anche qui la base resta invariata ma abbiamo 5 GB di Roaming extra UE, 12 mesi di Now TV gratis, internet 5G a velocità massina ad un costo di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Vodafone Special 50 Giga

Prevede minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 50 Giga di traffico internet al mese ad un costo mensile di 9,90 euro al mese, il costo di attivazione è di 12,10€ a cui deve aggiungersi anche il costo della nuova SIM ricaricabile.

Vodafone Special Unlimited Edition

Offerta pensata per gli ex clienti che decidono di tornare in Vodafone, essa a 6,99 euro al mese, con un costo d’attivazione di 12 euro, offre minuti illimitati verso mobile e rete fissa, SMS, 50 giga di traffico internet mobile in 4G.