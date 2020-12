Buone notizie per i conducenti ecologici. Aptera Motors ha presentato ufficialmente il suo nuovo veicolo elettrico, il primo ad essere ricaricato esclusivamente con l’energia solare. La cosa migliore è che ora puoi mettere da parte la tua auto futuristica per soli 100 dollari.

Le caratteristiche tecniche della Aptera

L’Aptera può andare da 0 a 100 chilometri in appena 3,5 secondi, mentre la sua velocità massima è di 177 chilometri all’ora. Con una batteria da 100 kWh, ha un’autonomia fino a 1.609 chilometri per carica completa.

I pannelli solari mimetizzati sulla sua superficie consentono di ricaricare la batteria mentre l’auto è parcheggiata. In questo modo può immagazzinare energia sufficiente per percorrere più di 17.702 chilometri all’anno, secondo i produttori.

“La tecnologia Never Charge di Aptera è alimentata dal sole. Il nostro pannello solare integrato mantiene i pannelli solari pieni e ovunque (l’auto) decida di andare, va e basta”, afferma una dichiarazione del co-fondatore Chris Anthony.

Per massimizzare la sua efficienza, l’Aptera si presenta come una piccola astronave dal design aerodinamico, con solo tre ruote e due sedili. È possibile modificare sia il colore esterno che la finitura interna.

All’interno può essere personalizzato con accessori di sicurezza per il trasporto di animali domestici o altri oggetti. Inoltre, ha impostazioni integrate nell’interfaccia utente per informare i conducenti in tempo reale sui modi per risparmiare energia ed estendere l’autonomia del veicolo.

Il nuovo veicolo solare è realizzato con materiali leggeri che sono più resistenti dell’acciaio. Il suo design gli consente di scorrere con un coefficiente di resistenza di 0,13, che è la resistenza aerodinamica dell’auto. In confronto, il Tesla Model 3 ha un coefficiente di resistenza di 0,23.

Il veicolo è disponibile con quattro diverse capacità della batteria: 100 kWh, 60 kWh, 40 kWh o 25 kWh. Tutti hanno una matrice di pannelli solari di circa tre metri quadrati. Sono disponibili due versioni di Aptera: Paradigm e Paradigm +. Il suo costo varia da 25.900 a 46.000 dollari (tra 511mila e 907mila pesos messicani).

L’azienda prevede di consegnare le prime unità nel 2021, ma può già essere prenotata con un “acconto” di soli $ 100.