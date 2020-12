Game Pass Ultimate offre l’accesso a centinaia di titoli Xbox su console o PC al prezzo di una quindicina d’euro al mese. Il servizio offre un grosso vantaggio: oltre all’accesso illimitato ad un catalogo molto ricco e variegato, molti grandi titoli Xbox vengono resi disponibili su Game Pass sin dal primo giorno del lancio (su PlayStation, se si vuole giocare ad un titolo sin dal day-one, lo si dovrà acquistare a prezzo pieno).

Xbox Game Pass Ultimate, abbonamento per 3 mesi a solo 1 euro

Microsoft sta offrendo l’abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Unlimited ad appena 1 euro. Con questo servizio, potrai giocare sul tuo PC o su console Xbox One, Xbox Series X ed Xbox Series S titoli del calibro di Gears 5, Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps, Tell Me Why, e giochi di terze parti come Soul Calibur VI, Resident Evil VII, Mortal Kombat X o Ace Combat 7.

Xbox Game Pass Unlimited offre anche i vantaggi del classico abbonamento Xbox Live Gold. I giocatori potranno dunque accedere alla modalità online ed avere quattro giochi gratuiti al mese (due per Xbox One e due nativamente per Xbox 360, ma riproducibili anche sulla next-gen), oltre ad una serie di promozioni esclusive.

Si tratta di un grande affare, non solo per chi già conosce il servizio, ma anche per chi vuole provarlo per la prima volta. L’unica cosa a cui dovrai prestare attenzione è che dopo i tre mesi scatta l’addebito automatico della quota mensile di iscrizione. Ma se il servizio non è stato abbastanza convincente, basterà disabilitare i pagamenti automatici ed annullare l’iscrizione.