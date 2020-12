Gli smartphone hanno negli anni subito un’evoluzione a dir poco straordinaria, a partire dal primo iPhone presentato il 9 gennaio 2007, fino agli attuali top di gamma che ogni anno stupiscono con caratteristiche invidiabili e incredibili.

Nonostante questa evoluzione costante e continua però, i device attuali condividono con quelli anche degli anni 90′ una caratteristica che come un gene fondante si è mantenuta invariata negli anni, stiamo parlando delle onde elettromagnetiche, necessarie ai device per comunicare tra loro o per connettersi ad una rete internet.

Le onde dunque fuoriescono dai nostri device tascabili per poi andare a sbattere contro la prima cosa che incontrano, il nostro organismo, il quale le assorbe e le attenua, tale assorbimento è descritto dall’indice SAR, un valore che, espresso in W/Kg indica la quantità di potenza elettromagnetica assorbibile per unità di massa in Kg.

In Europa ogni device non deve superare i 2W/Kg di valore SAR, ritenuto come limite invalicabile di sicurezza oltre il quale uno smartphone perde la possibilità di essere venduto nel continente.

Ecco i device e il loro relativo SAR

Smartphone meno pericolosi

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Smartphone mediamente pericolosi

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg Huawei P Smart 2019 – 0,83 W/kg Huawei P20 – 0,76 W/kg Huawei P20 Lite – 0,75 W/kg Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg LG G5 – 0,737 W/kg Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg Apple iPhone SE – 0,720 W/kg Sony Xperia X – 0,720 W/kg Nokia 8 – 0,711 W/kg HTC U11+ – 0,63 W/kg Honor 10 Lite – 0,6 W/kg Redmi Note 7 – 0,591 W/kg ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg Pocophone F1 – 0,537 W/kg Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Smartphone molto pericolosi