Lupin, Selena, Bridgerton: dicembre porta con sé nuove serie tv

Il mese di dicembre risulta essere piuttosto festivo, nonostante le brutte notizie che ha portato con sé. Questo è il calendario di tutte le nuove uscite: l’1 è sbarcato Ghostbusters e Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Gone girl, The Warriors e di The 100: Stagione 6.

Il 4 dicembre sono invece giunti Big Mouth: Stagione 4 e Mank; mentre il 5 dicembre ha fatto il suo approdo Agents of S.H.I.E.L.D.: Stagione 7 e Shark – Il primo squalo, film con Jason Statham. Il 9 dicembre arriverà L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, mentre il 10 Alice in Borderland, l’11 The Prom ed il 13 dicembre il lungometraggio Bar Sport.

Il 14 dicembre sarà la volta di Tiny pretty things, mentre il 15 sbarcherà Song exploder: Volume 2, il 18 Natale con uno sconosciuto: Stagione 2 ed anche Ma Rainey’s Black Bottom.

Il 23 dicembre ci preparerà alla prima notte di Natale mai vissuta prima con The Midnight Sky, mentre il 25 arriverà Bridgerton, ed il 31 l’atteso Le terrificanti avventure di Sabrina: Parte 4, assieme a Balto, ed ai cult L’esercito delle dodici scimmie e Fratello, dove sei? Non dimentichiamo però Lupin, Selena, Bridgerton.

Lupin, Selena, Bridgerton: l’arrivo di serie mai viste prima

Lupin, la nuova serie Netflix che vede protagonista Omar Sy, si ispira all’opera dello scrittore Maurice Leblanc ed è ambientata a Parigi. Questa sbarcherà sul colosso l’8 Gennaio 2020 e rappresenterà un adattamento in chiave moderna del personaggio di Lupin.

Selena: The Series è una serie biografica americana a tiratura limitata diretta da Hiromi Kamata. Questa narra la storia della cantante Tejano Selena prima di diventare famosa, e dei sacrifici che lei e la sua famiglia devono fare lungo la strada.

Infine Bridgerton è una serie drammatica americana creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. Essa si basa sui romanzi best seller di Julia Quinn, che segue il mondo dell’alta società di Regency London.