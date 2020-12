In casa TIM anche nell’ultima parte dell’anno ci sono delle rimodulazioni sui costi delle offerte in abbonamento. Sulla falsariga delle azioni già compiute da WindTre e Vodafone, anche il gestore italiano in questa stagione autunnale ha previsto dei cambi dei listini per alcune sue tariffe.

Le rimodulazioni che si sono alternate sino agli ultimi mesi del 2020 hanno riguardo solo ed esclusivamente il campo delle ricaricabili e della telefonia mobile. Per la fine dell’anno, invece, TIM ha previsto alcune modifiche inerenti la telefonia fissa.

TIM, ultimo rincaro del 2020 per i clienti di telefonia fissa

Sulla base dei nuovi listini di TIM, una parte dei clienti sarà chiamata ad un pagamento extra di 2 euro rispetto a quelli che sono gli attuali costi in bolletta. A subire il cambio dei prezzi sono una serie di abbonati che in passato hanno attivato le seguenti offerte: Tutto Voce, Tutto Voce Special e Tutto Voce Senza limiti.

Di base, le rimodulazioni di TIM sono entrate in vigore già lo scorso mese di Ottobre. Data la fatturazione mensile delle offerte, però, tanti abbonati di TIM stanno scoprendo i nuovi costi delle bollette proprio in questi giorni a cavallo tra Novembre e Dicembre. Per trasparenza è bene ricordare che TIM ha avvisato tutti i clienti interessati dal provvedimento con delle lettere informative inviate con le precedenti fatturazioni.

Per il 2020 dovrebbe essere questa l’ultima modifica contrattauale di TIM a sfavore dei clienti. Ad oggi, infatti, non sono previsti rincari imminenti per gli utenti con piano per la telefonia mobile.