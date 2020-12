La fine dell’anno di Sky sarà caratterizzata da una serie di grandi esclusive. Sulla pay tv, da qui al prossimo 31 Dicembre, i clienti potranno gustarsi la Serie A, le partite conclusive dei gironi di Champions League, la Premier League e gli ultimi due GP di Formula 1. Un programma quindi denso di eventi che gli abbonati potranno seguire affidandosi anche alla tecnologia dello streaming.

Sky, crollano i prezzi per calcio e sport con lo streaming

L’investimento di Sky con il lancio della sua piattaforma NOW TV, da alcuni anni si sta rivelando vincente. Ad oggi, NOW TV rappresenta la grande e forse unica alternative a quelle che sono le vie non legali dei sistemi IPTV.

Tanti clienti con Sky satellitare in questi mesi hanno preferito passare a NOW TV. La piattaforma streaming, infatti, garantisce una serie di importanti vantaggi. In primo luogo, gli utenti non avranno un vero e proprio vincolo d’abbonamento. La disponibilità del servizio streaming su smartphone, tablet, console per videogiochi, pc e Smart TV rende poi questa tecnologia aperta praticamente a tutti.

A completare la lista dei vantaggi per un abbonamento a NOW TV c’è poi il fattore dei costi. Per quanto concerne le esclusive calcistiche e sportive di Sky, chi sceglie la piattaforma streaming dovrà pagare un prezzo mensile di appena 29,99 euro. Oltre allo sport e al calcio, NOW TV prevede anche i ticket Cinema, Serie tv ed Intrattenimento. In singolo, ognuno di questi pacchetti ha un costo di 9,99 euro. LA visione congiunta dei tre ticket comporta una spesa di 19,99 euro.