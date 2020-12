Le piattaforme streaming sono ormai la principale fonte d’intrattenimento, specialmente grazie alle serie TV. Sex Education, Suburra ed Elite sono tre serie targate Netflix. Hanno tutte quante avuto molto successo e i fan attendono le nuove stagioni con trepidazione. In alcuni casi arriveranno e in altre no, vediamo nel dettaglio il futuro di ciascuna di esse.

Sex Education è una serie comedy. Nella storia, Otis, è un ragazzo con una madre sessuologa. Scoprendo di avere un vero e proprio dono si ritrova a diventare il terapista sessuale esperto di tutti i suoi compagni, al liceo. Il tutto a fianco di Maeve, che entra in affari con lui. La stagione 3 è stata confermata poco prima dell’emergenza Covid-19, pertanto, si attende di sapere quando le riprese potranno iniziare.

Per quanto riguarda Élite, questa serie teen drama di produzione spagnola, ha concluso il suo ciclo narrativo con la terza stagione, sbarcata su Netflix da non molto tempo. Ad ogni modo una quarta stagione si farà, e vedrà nuovi protagonisti. Non sono state tuttavia, ancora autorizzate le riprese.

Suburra 3 è su Netflix da un po’. L’attesa di una delle più amate serie televisive italiane presenti sulla piattaforma californiana , è finalmente terminata e ha fatto impazzire i suoi fan più accaniti. Se non fate parte del gruppo di appassionati di questa serie e non avete mai visto neanche una puntata, probabilmente dovreste recuperare. In poco tempo questa serie sta già diventando un cult in Italia, ma anche all’estero, ha decisamente spopolato. La terza stagione è anche quella conclusiva della serie.