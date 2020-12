Huawei Watch GT 2 Pro è lo smartwatch da consigliare agli utenti che sono alla ricerca di un prodotto di altissima qualità, ma sopratutto in grado di fornire prestazioni complessivamente elevate, varie e dalle misurazioni più che precise.

Design e ergonomia

La cassa è realizzata completamente in titanio, con dimensioni di 46,7 x 46,7 x 11,4 millimetri di spessore, e peso di soli 52 grammi, senza il cinturino annesso. Essendo molto grande, se ne consiglia l’utilizzo su polsi maschili o comunque non troppo magri, poiché rischia di risaltare molto più del previsto. Anteriormente si trova un vetro zaffiro che protegge l’ottimo pannello da urti, graffi e tutto ciò che potrebbe scontrarsi una volta che lo avete indossato.

In confezione è posizionato il cinturino di pelle, molto bello ed elegante, senza dimenticare i più sportivi, data la presenza anche della variante classica in silicone. Sul bordo della cassa troviamo due pulsanti molto sporgenti, che potrebbero dare problemi a chi svolge attività sportiva.

Posteriormente trova posto il sensore per il battito cardiaco ed il sensore per la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue. Molto comodo, una volta indossato, è forse leggermente pesante, sopratutto se pensate di indossarlo 24 ore su 24.

Hardware e specifiche tecniche

Il pannello è un AMOLED da 1,39 pollici, con risoluzione HD a 454 x 454 pixel, qualità eccellente, sia nel dettaglio dei colori, che proprio nella luminosità e nitidezza raggiunta. Si può utilizzare tranquillamente sotto la luce solare diretta; il touchscreen supporta lo scorrimento con le gesture, e possiamo dire funzionare davvero molto bene.

Il processore è il Kirin A1, con 4GB di memoria interna, la navigazione non è risultata essere lenta o compassato, né abbiamo mai notato lag particolari da segnalare.

E’ presente il chip GPS integrato direttamente nello Huawei Watch GT 2 Pro, in questo modo l’utente potrà tracciare l’allenamento anche senza lo smartphone, il collegamento ai satelliti è temporalmente in linea con le aspettative, in 1-2 minuti potrete partire. Gli allenamenti pre-impostati sono oltre 100, una varietà incredibile che amplia le possibilità di utilizzo del terminale, con misurazione differenti ed appositamente studiate. L’unico neo riguarda la lingua dell’allenatore virtuale, purtroppo è solamente in inglese, non è ancora presente l’italiano.

Da quest’ultima informazione, capirete che è presente lo speaker ed il microfono, l’utente potrà quindi rispondere alle chiamate, dettare allo Huawei Watch GT 2 Pro le risposte ai messaggi e quant’altro. La musica può essere riprodotta, e potrà essere sfruttata anche la memoria interna per caricarla direttamente al polso (per poi collegarci auricolari bluetooth).

Viene garantita l’impermeabilità fino a 5 atmosfere e 50 metri di profondità (per 30 minuti), ed è quindi presente anche l’allenamento Nuoto. La misurazione dei passi è precisa, non sovrastimata come accade per i Fitbit, i sensori per il battito cardiaco e la percentuale di ossigeno nel sangue sono anch’essi decisamente ben fatti. Il rilevamento del sonno non sbaglia un colpo, sarà in grado di capire quando vi siete coricati e poi rialzati, semplicemente dal vostro battito cardiaco.

La batteria è soddisfacente, la durata dipenderà ovviamente da quanto GPS utilizzerete, però in media si raggiungono addirittura 15 giorni senza dover ricorrere ad una presa a muro.

Applicazione ufficiale

Lo smartphone è compatibile con Android e iOS, l’applicazione da utilizzare è la solita Health di Huawei, molto migliorata nel corso degli ultimi anni, e veramente molto completa.

Nella schermata principale possiamo accedere ai passi, alla frequenza cardiaca, agli allenamenti registrati nel corso dell’ultima settimana, il sonno, il livello di stress e la percentuale di ossigeno nel sangue. Premendo ogni sezione potremo poi accedere al dettaglio all’interno della giornata stessa, variando anche la modalità di visualizzazione per quanto riguarda le scorse settimane.

Sempre dall’applicazione si potranno cambiare i quadranti, installare nuove applicazioni e scegliere le notifiche da visualizzare (si ricevono da tutte le app, e si potrà rispondere).

Huawei Watch GT 2 Pro: conclusioni

Il suo prezzo non è particolarmente elevato, parliamo di 249 euro in promozione, per uno smartwatch ben fatto sotto ogni punto di vista, a partire proprio dall’autonomia, 15 giorni non riesce a raggiungerli nessun modello in commercio. I lati negativi riguardano invece l’impossibilità di installare applicazioni di terze parti, l’assenza del pagamento contactless ed un sistema di notifiche forse in parte antiquato.