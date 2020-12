L’inquinamento atmosferico è una forma di inquinamento che modifica significativamente le caratteristiche naturali dell’atmosfera terrestre. Sono numerosi gli studi che finora hanno dimostrato gli effetti negativi dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana. Infatti, le maggiori conseguenze coinvolgono l’apparato respiratorio e l’apparato cardiovascolare. Sembra però che questa forma di inquinamento abbia conseguenze negative anche a livello cerebrale. In particolare, sarebbe responsabile delle cattive prestazioni scolastiche dei bambini esposti.

A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Environmental Research and Public Helath. Lo studio in questione riporta la firma di un team di ricercatori dell’Università dello Utah. Nello specifico, essi hanno scoperto che una maggiore esposizione all’inquinamento atmosferico può essere considerata, a pieno titolo, una delle cause responsabili dei bassi punteggi delle prestazioni scolastiche dei bambini.

Gli scienziati fanno riferimento soprattutto all’inquinamento atmosferico provocato da particelle di diametro inferiore ai 2,5 micron. Sarebbero queste le particelle più dannose per la salute dei bambini anche all’interno delle classi. Nel loro studio i ricercatori hanno analizzato i picchi di PM2,5 nelle classi delle scuole elementari dello Utah. In particolare, le analisi hanno coinvolto le scuole di Salt Lake City, una delle città più inquinate d’America. Dopo le loro analisi, essi hanno scoperto che le esposizioni ripetute a picchi di particolato fine danneggerebbero le funzioni cerebrali dei bambini. Il che si ripercuoterebbe in modo negativo sulle loro prestazioni scolastiche. Ancora una volta uno studio dimostra quanto sia importante ridurre l’inquinamento al fine di salvaguardare non solo l’ambiente che ci circonda ma anche la nostra stessa salute.