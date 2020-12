Gli utenti aventi età massima 20 anni che decidono di acquistare una nuova SIM WindTre hanno a disposizione una delle offerte più interessanti. A soli 9,99 euro al mese ricevono la possibilità di ottenere quantità illimitate di minuti ed SMS e ben 80 GB di traffico dati attraverso la straordinaria offerta WindTre Student con Easy Pay.

WindTre Student: come attivare l’offerta e i costi da sostenere!

L’attivazione della tariffa WindTre Student non può essere effettuata da tutti i nuovi clienti. Soltanto gli under 20 hanno l’opportunità di ottenerla, andando incontro a un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese.

L’offerta permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. In più, è possibile usufruire della promozione EDU Time che permette di ricevere 50 GB extra da utilizzare per un mese dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00. La tariffa EDU Time non prevede alcun costo aggiuntivo, è automaticamente attivata dal gestore che procede con la disattivazione alla scadenza senza richiedere spese extra.

I nuovi clienti possono effettuare l’attivazione dell’offerta WindTre Student prenotandola online e recandosi in uno dei numerosi punti vendita dell’operatore. Al momento dell’acquisto è prevista una spesa di 10,00 euro per la nuova SIM.

Il costo di rinnovo della tariffa, trattandosi di un’offerta Easy Pay, andrà saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Non sono previsti costi aggiuntivi e al fine di evitare di incappare in spese impreviste, WindTre blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo.