Pronta al lancio la nuova promozione WindTre dedicata agli utenti che studiano; la promozione Edu Time, sarà disponibile a partire dal 23 novembre 2020 e sara totalmente gratuita. La promozione è un’iniziativa di WindTre per agevolare gli studenti costretti a casa dalla pandemia e dalle norme per cercare di limitarne la diffusione.

A dare ulteriore spinta ad un’idea già presa in considerazione dalla compagnia l’invito del Governo dello scorso 17 novembre, con cui incitava i principali operatori telefonici italiani ad attuare iniziative del genere. Nasce così Edu Time, la promozione sarà disponibile, lo ribadiamo, in modo gratuito a partire dal 23 novembre 2020 fino al 17 gennaio 2021. Edu Time mette a disposizione dei ragazzi 50 Gigabyte di traffico dati da consumare in specifiche ore della giornata in modo da poter seguire le lezioni anche da remoto.

WindTre Edu Time: tutto ciò che c’è da sapere

Come già ribadito la Edu Time è una promozione gratuita che permette di usufruire di 50 Gigabyte in più al mese; i Giga saranno però disponibili solo dalle 8:00 alle 15:00 e dal lunedì al sabato. Inoltre la promozione è dedicata a tutti i clienti che non hanno compiuto ancora 25 anni; unica eccezione per gli utenti WindTre ad aver sottoscritto la promozione WindTre Young, attivabile solo dagli under 30.

I Giga messi a disposizione da Edu Time saranno fruibili solo dall’Italia; il pacchetto dati messo a disposizione dalla promozione avrà ovviamente priorità di consumo rispetto ai dati della promozione sottoscritta. Questo almeno stando ai recenti rumors che hanno preso a circolare nelle ultime ore; non resta dunque che attendere il 23 di novembre per scoprire la reale portata di questa nuova iniziativa.