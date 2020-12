Una lunga lista di smartphone Xiaomi e Redmi si fregiano della possibilità di installare l’inedita MIUI 12. In dote vi sono particolari affinamenti tecnici in uso sia per la grafica che per l’aspetto puramente funzionale del sistema operativo.

Cambiano le animazioni ed i menu aggiungendo un tocco in più con uno sprint innato dovuto ad uno snellimento del codice sorgente e del kernel. Lato funzioni le aggiunte sono interessanti per l’uso delle finestre e delle applicazioni. Sono tutte cose che tanti utenti si preparano a scoprire se in possesso di uno di questi dispositivi inseriti in elenco. Dalla Cina all’India e fino in Europa con gli italiani pronti a saggiare le potenzialità del nuovo OS.

MIUI 12 prevista per questi smartphone

Mi 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual

Chiaramente l’operazione di rollout è progressivamente in corso e si completa con la ricezione della notifica OTA del nuovo pacchetto di sistema. Qualora non fosse avvisati consigliamo di controllare periodicamente la presenza di aggiornamento MIUI tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti di Sistema > Verifica Aggiornamenti.