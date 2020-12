Sono ormai più di 5 anni che è attiva l’app Google Opinion Rewards, ma non tutti sanno di cosa si tratta e soprattutto di poter guadagnare credito semplicemente attraverso la compilazione di sondaggi online.

L’idea è molto semplice: sono numerosi gli enti, le aziende, le società (inclusa la stessa Google) che necessitano di raccogliere quante più informazioni possibili sui gusti, sulle tendenze, sulle aspettative del pubblico per creare prodotti che riescano a soddisfare al meglio l’utenza, e che quindi vengano acquistati dal target prefissato.

Per questo motivo, la maniera più semplice per conoscere questi dati è chiederli direttamente al pubblico, tramite la somministrazione di sondaggi a cui gli utenti possono rispondere ritrovandosi alla fine con una piccola ricompensa.

Google Opinion Rewards, come guadagnare con i sondaggi online

L’app omonima è scaricabile direttamente dal Play Store, e il meccanismo è molto intuitivo: basta iscriversi indicando alcune generalità, come richiesto – solitamente sesso, età e area geografica di residenza, così da poter sottoporre indagini più mirate all’utente in questione – e iniziare a compilare i sondaggi disponibili. Questi ultimi compariranno nella home page dell’app, e in alto a destra si potrà visualizzare il saldo corrente (che all’inizio risulta chiaramente a zero).

Alla fine di ogni modulo completato, sarà accreditata la somma corrispondente al sondaggio nel saldo del Google Play Store, che potrà così essere impiegato per acquistare app o pagare determinati servizi Google. Attenti però a non barare: gli algoritmi sono molto suscettibili ai potenziali errori commessi di proposito nella compilazione, e laddove riuscissero a captare i segnali di una risposta menzognera, potrebbero avviare la procedura per bloccare il vostro account.