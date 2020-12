Negli ultimi anni è spopolata in tutta Italia la cosiddetta truffa dei contatori modificati. Sono migliaia, infatti, i consumatori che, quotidianamente, utilizzano strumenti come magneti e punzonatori per manomettere i propri apparati casalinghi. Cosi facendo, i truffatori riescono a rallentare estremamente il conteggio di questi ultimi, risparmiando decine e decine di euro ogni mese. Nonostante possa sembrare una soluzione molto allettante, bisogna ricordare che si tratta di una pratica del tutto illegale e che, i malfattori colti in flagranza di reato, rischiano dai sei mesi ai tre anni di reclusione e ben 1032 euro di multa.

Da alcuni mesi è però possibile risparmiare ugualmente evitando la truffa. Di recente, infatti, il nostro Governo ha introdotto degli bonus molto interessanti tra cui il tanto atteso Bonus Luce e Gas. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Contatori Modificati: risparmiare evitando la truffa è possibile

Risparmiare centinaia di euro sulle utenze mensili di Luce e Gas è finalmente possibile. Le famiglie Italiane, di fatto, hanno la possibilità di richiedere in maniera del tutto gratuita il bonus Luce e Gas. Effettuare la richiesta è quindi molto semplice; basterà infatti collegarsi alla piattaforma ufficiale di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e scaricare gli appositi moduli di richiesta. Vediamo quindi di seguito quali sono i principali requisiti da rispettare per ottenere gli incentivi.

Bonus Gas

Le famiglie che hanno intenzione di richiedere il bonus Gas, devono necessariamente rientrare nei seguenti requisiti:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Chiunque voglia invece ottenere il tanto atteso Bonus Luce, dovrà rispettare questi requisiti:

appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Inoltre, nel caso in cui i requisiti siano rispettati, i consumatori potranno accedere ai seguenti sconti: