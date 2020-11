Gli utenti di Vodafone sono forse tra quelli più felici in assoluto vista la grande qualità dell’azienda dal punto di vista infrastrutturale. Bisogna infatti tenere conto che questo colosso è in grado di dimostrare in tutto il continente europeo il suo valore. La rete 4G e infatti la più estesa d’Europa ormai da qualche tempo.

Gli ultimi tempi però avrebbero evidenziato la presenza di una concorrenza abbastanza folta e determinata, capeggiata da oltre due anni da Iliad. Proprio l’azienda proveniente dalla Francia sarebbe stata in grado di sottrarre a Vodafone un gran numero di utenti. Per questo motivo ora il gestore colorato di rosso vuole assolutamente recuperare ed ha lanciato tre offerte dedicate proprio agli ex utenti.

Vodafone: le migliori offerte di fine novembre sono disponibili adesso

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga