Fino al prossimo 30 Novembre 2020, salvo eventuali cambiamenti, in occasione del Black Friday, TIM propone anche online la possibilità di attivare l’offerta ricaricabile Tim Jet dedicata a chi attiva un nuovo numero TIM.

Come anticipato anche qualche giorno fa, l’offerta appena menzionata è disponibile in tutti i negozi dell’operatore italiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla stessa.

Tim per il Black Friday propone online Tim Jet

Tim Jet prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga anziché 10 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 150 Mbps in download a 11.99 euro al mese. Il costo di attivazione nei Negozi è di 3 euro, a cui si sommerà il costo della nuova SIM ricaricabile di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Tim Jet prevede 20 Giga al mese solo per le nuove attivazioni dal 26 ottobre 2020. Nel dettaglio l’offerta include 20 Giga di cui 10 Giga compresi nella TIM Jet e 10 Giga gratuiti che si attivano in automatico nei 3 e 5 giorni successivi all’attivazione della linea mobile. Nella homepage TIM, in occasione del Black Friday, viene proposta questa offerta anche online con spedizione a domicilio. In questo caso è previsto un costo iniziale di 25 euro che comprende 20 euro di traffico telefonico, il costo del primo mese e il costo di attivazione dell’offerta sono gratuiti.

La SIM può essere pagata in contanti in caso di scelta di spedizione e identificazione con corriere oppure con carta di credito in caso di scelta di spedizione e video identificazione. L’offerta è attivabile per i nuovi clienti TIM che attivano un nuovo numero nativo. Se il nuovo cliente TIM vuole richiedere la portabilità online sono previste altre offerte come ad esempio la gamma Tim Wonder con minuti illimitati e fino a 70 Giga di traffico internet mobile da 7.99 euro al mese .