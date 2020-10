Le offerte online operator attack di telefonia mobile della gamma TIM Wonder sono ancora disponibili per l’attivazione online e offrono fino a 50 Giga di traffico dati ogni mese con il primo mese gratuito.

Tutte le offerte in questione sono tramite una pagina dedicata presente sul sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

Tim: rimane attivabile l’offerta Wonder da 7.99 euro al mese

La gamma TIM Wonder è composta da tre offerte denominate TIM Wonder One, TIM Wonder e TIM Wonder Four. Il costo di attivazione di queste offerte è gratuito. L’offerta Wonder One offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale e 50 Giga di traffico dati utilizzabile fino in 4G ad una velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, al costo di 7.99 euro al mese.

TIM Wonder invece, è rivolta ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da ho. mobile e LycaMobile e comprende ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G con velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, al prezzo di 9.99 euro al mese.

Infine, TIM Wonder Four è disponibile per i clienti che provengono da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile e prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, al costo di 18.99 euro al mese. Per maggiori dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.