La salute non è mai da trascurare, e questo è assolutamente risaputo. C’è un argomento di cui si sta discutendo spesso nelle ultime settimane, anche a cavallo di ciò che è successo in questi mesi con la questione 5G e la sua presunta pericolosità. L’argomento in questione sono le radiazioni da smartphone, le quali suscitano non poche paure nei consumatori di tutto il mondo.

Proprio per schiarire un po’ le idee di tutti, l’Ufficio Federale Tedesco, denominato anche Bundesamt Fur Strahlenschutz in lingua tedesca, ha condotto uno studio approfondito a riguardo. La prima cosa che ha chiarito è che non esiste assolutamente alcuna correlazione tra smartphone e tumori. Quindi, su questo punto di vista potete stare tranquilli. La seconda cosa che hanno fatto è stata stilare una lista degli smartphone più radioattivi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Radiazioni smartphone: ecco gli smartphone più pericolosi in assoluto

È doveroso segnalare che i dispositivi Xiaomi, insieme a quelli One Plus e, purtroppo, Apple, sono quelli maggiormente radioattivi. Ecco di seguito la classifica:

Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi Max 3 OnePlus 6T HTC U12 life Xiaomi Mi Mix 3 Xperia XA2 Plus Google Pixel 3 XL Xiaomi Mi 9/9 SE iPhone 7 Xperia XZ1 Compact HTC Desire 12/12+ Xiaomi Mi 9T Google Pixel 3 iPhone 8 Xiaomi Redmi Note 5 Zte Axon 7 mini

Ecco di seguito, la lista degli smartphone meno radioattivi:

Zte Axon Elite Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 10+ Nokia 6 Samsung Galaxy Note 10 Nokia 8 Nokia 3.2 Nokia 2 LG G7 ThinQ Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy M20 Nokia 7.1 Honor 7A Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S7 Edge

Promossa a pieni voti Samsung con la presenza copiosa di smartphone nella seconda lista. Bocciate in pieno Apple e Xiaomi, che compaiono con troppi modelli nella prima.