Tanti smartphone delle serie Xiaomi e Redmi si stanno aggiornando in Italia con la MIUI 12. In gioco vi è una nuova struttura grafica per il layout della barra delle notifiche e delle animazioni. Di concerto arrivano anche nuove funzionalità per il controllo dei dispositivi e chicche di non poco conto.

Aumenta la velocità con uno degli ultimi reduci che si è identificato con il best-buy Redmi Note 9 Pro, cui è giunto dopo una serie di step progressivi che dall’India hanno spinto l’inedito OS in versione stabile fino in Europa. A seguire troviamo la lista completa dei device che hanno ricevuto o aspettano di ricevere tutte le previste novità dello sviluppatore made in China che ha di recente surclassato ogni rivale.

MIUI 12 in arrivo per questi smartphone

Mi 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual

Ricordiamo che il controllo manuale degli update per la MIUI si realizza tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti di Sistema > Verifica Aggiornamenti nell’ipotesi in cui non si riceva la notifica automatica via OTA.