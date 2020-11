C’è molta attesa per scoprire quelle che sono le novità che TIM ha riservato a tutti i suoi utenti in vista del prossimo Black Friday. Come negli anni scorsi, l’operatore italiano avrà uno spazio riservato alle iniziative sia per i nuovi clienti sia per tutti coloro che hanno già attivo una scheda SIM in passato. Già in queste ore, il provider sta presentando alcune sue prime iniziative.

TIM, il servizio Disney+ sarà disponibile a costo zero per due settimane

Con il Black Friday, TIM anticipa il Natale ed offre il servizio Disney+ a tutti i suoi abbonati completamente a costo zero. Gli utenti del gestore potranno quindi attivare un piano di visione alla piattaforma streaming di Disney senza spese aggiuntive, per due settimane.

L’iniziativa di TIM con Disney+ partirà proprio durante il Black Friday , ma proseguirà sino al prossimo 8 Dicembre. Sarà possibile aderire a questa particolare offerte, collegandosi al sito internet ufficiale del gestore o attraverso le pagine del portale TIMparty. A breve, infatti, TIM lancerà un’apposita sezione del sito dedicata proprio a questa iniziativa.

Alla scadenza delle due settimane promozionali, gli utenti potranno scegliere se proseguire l’abbonamento a Disney+ oppure se procedere con la disdetta del contratto. Non vi sarà quindi un vincolo per la sottoscrizione dell’offerta.

Allo stesso tempo è utile ricordare che TIM garantisce ai clienti anche un’ulteriore offerta, legata al servizio streaming. Grazie alla promozione Mondo Disney, gli abbonati al costo scontato di 4,99 euro ogni trenta giorni possono accedere a tutti i contenuti della piattaforma Disney+.