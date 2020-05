TIM oltre ad offrire importanti iniziative a tutti i nuovi abbonati per le reti di telefonia fissa e per le reti di mobile, garantisce anche valide offerte a tutti coloro che sono già clienti. Da tempo, l’impegno del provider si è esteso anche al mondo dell’intrattenimento televisivo. Proprio da questo settore, arrivano importanti novità per gli utenti.

TIM nasce la partnership con Disney+: ecco l’offerta per i clienti

Tanti abbonati di TIM hanno sottoscritto un piano di visione a TIMvision, la piattaforma streaming attraverso cui è possibile vedere centinaia di serie tv e film. Il successo di TIMvision è oramai consolidato, a tal punto che il servizio può essere visto come un valido concorrente di Netflix o Amazon Prime Video.

Se TIMvision gode di così ampia popolarità è anche per le iniziative extra a esso legato. In queste settimane, ad esempio, i clienti hanno scoperto una nuova offerta. In casa TIM, infatti, sono stati confermati i rumors di un accordo tra il provider e Disney. Stando a questo accordo, gli utenti di TIM possono accedere a Disney+ con prezzo scontato.

Per gli abbonati di TIMvision il prezzo mensile per Disney+ sarà di soli 3 euro. Inoltre, per chi si abbona alla piattaforma streaming sono anche previsti tre mesi di servizio completamente a costo zero.

Disney+ è attualmente disponibile in Italia su dispositivi mobili, pc e smart tv. Per attivare un piano di visione – senza la promozione di TIM – gli utenti possono collegarsi con il sito ufficiale e scegliere tra un abbonamento mensile al prezzo di 5,99 euro ed un abbonamento annuale al prezzo di 59,99 euro.