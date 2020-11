L’ultima stagione de La Casa di Carta sta tenendo con il fiato sospeso milioni di spettatori che si sono appassionati alla serie spagnola. La capacità di conquistare il pubblico più disparato ha contraddistinto la serie Netflix sin dagli esordi, grazie alla trama ben congegnata, al susseguirsi serrato di eventi e ai personaggi che hanno saputo far breccia nel cuore dei series addicted.

Ora che il momento conclusivo si avvicina, ogni informazione, ogni indiscrezione involontariamente trapelata può fornire una traccia su quale sarà il destino dei nostri beniamini in questa scoppiettante stagione. Così come anche dare qualche indizio sul momento designato per l’uscita.

La Casa di Carta 5: un piccolo indizio potrebbe suggerire qualcosa sulla data d’uscita

Nella scheda ufficiale della serie, è stata inserita una brevissima frase che però potrebbe suggerire l’annuncio imminente della data per l’uscita dell’ultima stagione. Considerando poi che le riprese sono ripartite lo scorso 3 agosto in Danimarca, proseguendo successivamente in Spagna e ancora in Portogallo, non sarebbe inverosimile che si siano concluse e che si sia riusciti anche a quantificare il tempo necessario alla post-produzione per restituire il prodotto finito.

Per questo motivo, le nuove puntate potrebbero essere pronte entro la prossima primavera – in linea, a differenza di altri contenuti in ritardo, con le tempistiche normali di un anno di distanza tra una stagione e l’altra – o al massimo nei primi mesi dell’estate, in caso di ulteriori stop causati dalla pandemia.

Un’altra ipotesi potrebbe vedere il colosso dello streaming americano condividere un primo trailer della quinta stagione, senza però rivelare alcuna informazione riguardo la possibile data d’uscita. Non possiamo che attendere impazienti qualsiasi sviluppo.