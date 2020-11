Il quarto operatore nazionale non è pronto ad accontentarsi del semplice mercato mobile italiano, ma bensì sogna in grande attraverso un’espansione europea. Approdato ormai da diversi anni, Iliad è diventato un vero e proprio capostipite del settore telefonico, il quale dopo una prima incertezza ha saputo accoglierlo a braccia aperte.

Prima di poter varcare i confini nazionali, tuttavia, il gestore ha ancora molto da offrire alla sua platea italiana ed infatti, nei suoi piani a breve termine, finalmente si è iniziato a parlare anche di rete fissa.

Iliad pronta a sbarcare nelle case degli italiani: ecco quali sono i piani futuri

Stando alle ultime dichiarazioni portate avanti da Benedetto Levi e Thomas Reynaud, Amministratori Delegati di Iliad Italia, il gestore sarebbe pronto a lanciare delle offerte dedicate all’ambiente domestico delle famiglie. In tale prospettiva, dunque, verrebbe introdotto sul mercato italiano anche un nuovo dispositivo entrato da poco nella famiglia Iliad: il freebox; presentati in Francia qualche settimana fa, questi box nativi non sono altro che dei router avanzati attraverso cui erogare connessioni come la fibra ottica.

Quando accadrà tutto ciò? Dare delle risposte chiare a tale domanda è un po’ difficile in quanto gli stessi AD hanno fornito solamente dei periodi vaghi. Senza ombra di dubbio con l’inizio del nuovo anno arriveranno man mano sempre più notizie inerenti a questa tipologia di offerta, per poi affermarsi con chiarezza in un periodo precedente all’estate 2021.

