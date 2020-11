Essere competitivi è la chiave per il successo e questo PosteMobile lo sa bene. Nel corso degli anni, tale operatore virtuale ha saputo distinguersi dalla massa grazie a delle offerte ben studiate e adatte alla clientela e non per nulla il numero di utenti è cresciuto a dismisura. Sempre in evoluzione e pronto ad accontentare la domanda del mercato, l’MVNO di Poste Italiane oggi approda su internet anche con delle soluzioni idonee alla propria casa e non solo.

PosteMobile: ecco tutte le offerte degne di nota

Visitando il sito dell’operatore mobile sono subito visibili molte offerte variegate. Sceglierne una con cui cambiare operatore, dunque, non potrà che essere semplice visto che quest rispondo a molte esigenze.

Partendo dalla frontiera del mobile, le tariffe che si distinguono sono:

Creami WOW 10GB che garantisce minuti e SMS illimitati oltre a 10 GB di traffico dati in 4G+ a 4,99 euro al mese;

che garantisce minuti e SMS illimitati oltre a 10 GB di traffico dati in 4G+ a 4,99 euro al mese; Creami Relax 20 che garantisce minuti ed SMS illimitati oltre a 20 GB di traffico dati in 4G+ a 6,00 euro al mese;

che garantisce minuti ed SMS illimitati oltre a 20 GB di traffico dati in 4G+ a 6,00 euro al mese; Creami WeBack che offre minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB di traffico dati in 4G a 9,99 euro al mese.

Sulla frontiera casa, invece, le offerte disponibili si suddividono in base alle proprie esigenze: è, infatti, possibile trovarne solo alcune per la voce, alcune per internet o alcune ibride. Esaminandone una per ogni categoria, le più interessanti sono: