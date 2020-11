Amazon ha annunciato un modello aggiornato dei suoi occhiali intelligenti Echo Frames, aggiungendo una migliore qualità del suono, una maggiore durata della batteria e nuovi colori. Inoltre, i nuovi Echo Frames sono ora disponibili per l’acquisto da parte di chiunque, poiché l’azienda trasforma gli occhiali dotati di Alexa da un dispositivo solo su invito “Day One Edition” a un prodotto a tutti gli effetti.

I dettagli sui nuovi occhiali Echo Frames

Gli Echo Frames di seconda generazione costeranno 249,99 euro, un aumento di 70 euro rispetto ai modelli originali, venduti per 179,99 euro. (I clienti esistenti di Day One Edition Echo Frames potranno comunque aggiornare la loro coppia al nuovo modello per 70 euro.)

Come il modello originale, i nuovi Echo Frames sono progettati per offrire un modo semplice e discreto di utilizzare l’assistente vocale Alexa di Amazon durante le tue uscite quotidiane. Visivamente, i nuovi modelli sembrano abbastanza simili al modello precedente, con un design che assomiglia più o meno a un normale paio di occhiali dalla montatura spessa, anche se con steli più spessi del solito sul lato (dove si trova tutto l’hardware).

Il nuovo modello aggiunge due nuovi colori al nero standard, con opzioni blu e tartaruga. Amazon collabora anche con LensCrafters per rendere ancora più semplice per i clienti che utilizzano lenti da vista ottenere lenti sugli occhiali intelligenti (sebbene offra anche una guida per qualsiasi ottico).

Gli occhiali stessi funzionano tra un accessorio intelligente e un paio di strane cuffie Bluetooth. Puoi accoppiarli a un telefono iOS o Android utilizzando il microfono e l’altoparlante per connetterti all’app Alexa e sfruttare le funzionalità di assistente intelligente di Amazon, simili a Echo Buds.

Ma sarai anche in grado di usarle per attività “auricolari” Bluetooth standard, come ascoltare musica e utilizzare l’assistente del tuo dispositivo (come Siri o Google Assistant).