Sembra che il mondo dei videogioco e quello della serialità sia destinato ad avvicinarsi sempre di più. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo assistito all’annuncio – e in qualche caso al debutto – di diverse serie TV ispirate a videogiochi di vario genere.

The Witcher ne è un esempio. La serie TV basata sull’omonima serie di videogiochi con protagonista Geralt di Rivia è giunta su Netflix nel mese di Dicembre ed ha ottenuto sin da subito un notevole successo. Sarebbero poi in produzione una serie animata ispirata a Diablo, la celeberrima serie di videogiochi di genere action-RPG creata dalla Blizzard Entertainment; una serie animata ispirata ad uno degli spara-tutto in prima persona più popolari al mondo, ovvero Overwatch; ed un live-action e delle mini-serie animate ispirate ad Assassin’s Creed.

The Last of Us, la serie ispirata al titolo ottiene il via libera da HBO

A queste si aggiunge l’adattamento televisivo di The Last of Us. La comunicazione ufficiale è arrivata in queste ultime ore e tra i nomi della produzione spiccano alcune personalità di un certo rango. Neil Druckmann, sceneggiatore e direttore creativo di HBO scriverà e produrrà la serie insieme a Craig Mazin, il creatore di Chernobyl. Sony PlayStation Productions produrrà la serie.

La serie seguirà gli eventi rappresentati nel primo capitolo. A Joel, uno dei pochi uomini sopravvissuti ad un’apocalisse che ha visto gran parte della popolazione mondiale morire o trasformarsi in esseri infetti, viene chiesto di aiutare a portare via da Boston un’adolescente di nome Ellie. Quella che inizia come una semplice missione si trasforma in qualcosa di più complicato, e Joel ed Ellie si trovano a dover attraversare gran parte degli Stati Uniti contando l’uno sull’altro per la sopravvivenza.