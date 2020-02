Hai presente Diablo, la celeberrima serie di videogiochi di genere action-RPG creata dalla Blizzard Entertainment? Netflix ne distribuirà una serie animata. Sì, proprio così: è in produzione una serie animata basata sull’universo di Diablo, i cui episodi saranno accessibili su Netflix, la piattaforma di contenuti video in streaming per eccellenza.

La notizia è emersa direttamente dal profilo LinkedIn di Nick van Dyk, presidente della Blizzard Studios, che ha aggiornato le proprie informazioni di profilo lasciando trapelare dettagli molto importanti.

“Produttore esecutivo di Diablo, un adattamento televisivo dell’IP della Blizzard Entertainment, realizzato in stile anime. Lo serie animata è attualmente in pre-produzione per la distribuzione in tutto il mondo attraverso Netflix“, si legge dalla descrizione dell’esperienza di Nick van Dyk su LinkedIn, sotto la voce President (formerly COO/CFO). Ma non finisce qui. Tra le stesse righe si legge anche che: “Con il mio partner creativo, ho sviluppato e venduto una serie animata basata sull’universo Overwatch di Blizzard“.

E’ in produzione anche una serie animata basata su Overwatch?

Stando a quanto riferito da Nick van Dyk sul suo profilo LinkedIn, sarebbe stata realizzata e venduta anche una serie animata ambientata nell’universo di Overwatch, il famosissimo sparatutto in prima persona di cui, qualche mese fa, è stato annunciato il secondo capitolo, con nuovi eroi, nuove mappe e nuove modalità di gioco.

Se di Diablo sappiamo che la serie animata verrà distribuita su Netflix, dell’adattamento di Overwatch non sappiamo ancora quale sarà il canale di distribuzione. Purtroppo, non si hanno ancora informazioni sulla data di lancio degli episodi. Insomma, non ci resta che attendere… noi non vediamo l’ora!