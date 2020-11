Il futuro è sempre più legato all’auto elettrica. Molte nazioni, non ultimo il Regno Unito, stanno mettendo a punto progetti lungimiranti per una totale riconversione della circolazione da qui ai prossimi dieci anni. L’obiettivo è quello di rivoluzionare l’intero settore, puntando su un’economia sostenibile a basso impatto ambientale.

Auto elettrica batte diesel: il modo per trasformare il proprio veicolo

Un po’ tutti i paesi europei – Italia compreso – hanno previsto quindi degli ecobonus e degli incentivi per l’acquisto di auto elettrica. Oltre a favorire l’acquisto di vetture elettriche, ci sono nazioni come la Francia che hanno lanciato un’azione a più ampio raggio.

In Francia, l’opera di riconversione per la circolazione quotidiana nasce anche da una possibile trasformazione dei veicoli a benzina attraverso un rivoluzionario kit. E’ stato infatti messo in commercio, una particolare strumentazione per creare un’auto elettrica a partire da una vettura con differente alimentazione.

Questo kit si rivolge principalmente a tutti coloro che desiderano un’auto elettrica, ma che non hanno possibilità economica per procedere all’acquisto diretto. Rispetto ad un veicolo nuovo, infatti, i costi sono molto più bassi. Al netto di tutte le agevolazioni, questa strumentazione ha un costo complessivo di 3.000 euro.

La trasformazione del veicolo da benzina ad auto elettrica prevede inoltre un cambio di targa, una nuova immatricolazione ed una serie di ulteriori vantaggi per pagamento di bollo auto ed assicurazione.

Sono molti i francesi che guardano con attenzione a questa possibilità. Tuttavia, però, non mancano gli scetticismi. Nelle scorse settimane, infatti, sono emerse alcune possibili anomalie legate all’affidabilità della vettura a seguito del riadattamento del motore.