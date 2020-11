Anche in questi mesi autunnali TIM non vuole assolutamente lasciare il campo libero alle altre compagnie telefoniche e propone una serie di offerte vantaggiose per quanto concerne la telefonia mobile. L’operatore italiano ha deciso di dare maggiore importanza ad un pubblico di utenti più giovani.

Dunque, per riuscire a convincere gli under 30 che le sue offerte sono migliori di altre, TIM ha presentato già da diverso tempo una versione rinnovata della tariffa Young Student Edition. In questo caso abbiamo una vera e propria sfida con WindTre, anch’essa scesa in campo con delle offerte dedicate ai giovani. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TIM rinnova la sua tariffa con 40 Giga: ora ci sono più servizi opzionali

La convenienza che ha Young Student Edition è molto interessante, soprattutto in base al rapporto qualità prezzo. Coloro che si abboneranno al servizio, avranno a disposizione un vario pacchetto di contenuti:

chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili

SMS illimitati da poter inviare a chiunque

40 Giga di traffico Internet in 4G.

Costo complessivo dell’offerta 11,99 euro.

Non ci sono spese di attivazione e, per i nuovi utenti, il primo mese sarà completamente gratuito. La tariffa è attivabile solo tramite il sito internet di TIM e, come detto prima, si rivolge solo agli utenti con meno di 30 anni.

Oltre ai contenuti standard, si aggiungono anche degli intriganti servizi opzionali. In primis gli utenti potranno beneficiare delle app per social e chat senza consumare i Giga previsti nel bundle dell’offerta. Lo stesso discorso vale anche per le app di didattica a distanza e di streaming musicale. Inoltre, TIM per noi ha anche in serbo un regalo finale: sei mesi a costo zero per il servizio TIMmusic Platinum. Insomma, un mare di offerte al quale difficilmente si potrà rinunciare.